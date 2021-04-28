Кулеба: може РФ і проводила навчання біля кордонів, але це було тренування нападу на Україну

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"Передислокація (російських військ - ред.) не означає повної деескалації. Тому що, навіть якщо те, що ми бачили в останні тижні, було просто навчаннями, ми бачили, що вони відпрацьовували - вони відпрацьовували напад на Україну", - сказав міністр.

Деталі

Міністр зазначив, що в даному випадку дипломатія "взяла верх над зброєю".

"На цей раз ми добилися успіху, ми зробили всі хороші кроки разом з нашими партнерами. Але це не означає, що загрози зникли", - підкреслив він.

Контекст

Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.

Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками".



Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.



Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, однак вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі.