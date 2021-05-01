Кулеба дорікнув західним партнерам відсутністю жорсткої реакції на “паспортизацію” Росією мешканців ОРДЛО

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“Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок „паспортизації“.. .Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів”, — відзначив Кулеба.

Тепер же російські політики заявляють, що змушені будуть захищати громадян РФ.

“А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн “нормандського формату” Дмитро Козак — ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї “паспортизації”, — вважає міністр закордонних справ України.

Місія Євросоюзу Постійній раді ОБСЄ у Відні 22 квітня заявила, що ЄС занепокоєний тим, що Росія продовжує видавати свої паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ЄС вважають, що Росія може використати паспортизацію для нової агресії проти України.

На початку квітня представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Росія може стати на захист населення Донбасу з російськими паспортами.

За підрахунками українського уряду, вже щонайменше 400 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти.

Крім того, як заявляли правозахисники, до 2024 року Росія може паспортизувати понад 2 мільйони мешканців ОРДЛО.