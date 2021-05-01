Кулеба упрекнул западным партнерам отсутствием жесткой реакции на "паспортизацию" Россией жителей ОРДЛО

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"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации".. .Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткий санкционный давление в ответ на такие действия России существенно притормозил бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов", - отметил Кулеба.

Теперь же российские политики заявляют, что вынуждены будут защищать граждан РФ.

"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - ред.), как во время последнего обострения, мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - считает министр иностранных дел Украины.

Миссия Евросоюза Постоянного совета ОБСЕ в Вене 22 апреля заявила, что ЕС обеспокоен тем, что Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

В начале апреля представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия может стать на защиту населения Донбасса с российскими паспортами.

По подсчетам украинского правительства, уже по меньшей мере 400 000 жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта.

Кроме того, как заявляли правозащитники, до 2024 года Россия может паспортизовать более 2 миллионов жителей ОРДЛО.