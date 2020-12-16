Кулеба: без стратегії по Росії не буде ні безпеки, ні процвітання

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 112563 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 76642 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 77336 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 85995 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 107555 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 128991 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 213183 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214750 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185581 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175283 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 77922 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 118273 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 84783 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 26281 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 117424 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 112605 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 119058 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 261270 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 286710 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 370686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 22712 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 22403 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 24743 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 27338 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 119310 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Кулеба: без стратегії по Росії не буде ні безпеки, ні процвітання

Київ • УНН

 • 16991 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українське суспільство ще не готове до спокійної дискусії щодо Росії, але надалі така розмова дуже необхідна. Про це під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021" у середу, 16 грудня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба: без стратегії по Росії не буде ні безпеки, ні процвітання

"Щодо Росії через 10 років: а ми не знаємо з вами, буде вона з Путіним, чи без Путіна. Я дотримуюся думки, якщо чесно, що українське суспільство ще не готове до спокійної розмови про Росію. Ні суспільство, ні політикум. Десь я зустрічаю людей, експертів, які готові тверезо дивитися на цю країну, на цього сусіда. Ми ніколи не втечемо від своєї географії, це теж треба розуміти", - зауважив Кулеба.

Також міністр розповів про проект Інституту стратегічних досліджень, де були опублікувані тези до розмови про Росію.

"Нам потрібно дуже обережно підбиратися до цієї теми (розмови про Росію — ред.). Спочатку, в експертних обговореннях, може й за келихом вина. Тому що у суспільстві занадто багато емоцій, щоб говорити про Росію. І людина, яка готова до цієї розмови - буде або замаркована фанатиком або зрадником й підставиться під удар. Але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання. Це потрібно усвідомлювати", - підсумував глава МЗС.

Зазначимо, що днями Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Також Україна засудила чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76