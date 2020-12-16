Кулеба: без стратегії по Росії не буде ні безпеки, ні процвітання

"Щодо Росії через 10 років: а ми не знаємо з вами, буде вона з Путіним, чи без Путіна. Я дотримуюся думки, якщо чесно, що українське суспільство ще не готове до спокійної розмови про Росію. Ні суспільство, ні політикум. Десь я зустрічаю людей, експертів, які готові тверезо дивитися на цю країну, на цього сусіда. Ми ніколи не втечемо від своєї географії, це теж треба розуміти", - зауважив Кулеба.

Також міністр розповів про проект Інституту стратегічних досліджень, де були опублікувані тези до розмови про Росію.

"Нам потрібно дуже обережно підбиратися до цієї теми (розмови про Росію — ред.). Спочатку, в експертних обговореннях, може й за келихом вина. Тому що у суспільстві занадто багато емоцій, щоб говорити про Росію. І людина, яка готова до цієї розмови - буде або замаркована фанатиком або зрадником й підставиться під удар. Але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання. Це потрібно усвідомлювати", - підсумував глава МЗС.

Зазначимо, що днями Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Також Україна засудила чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії.