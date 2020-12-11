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Україна засудила чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії

Україна засудила чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та не визнає ухвалення “програму формування спільного соціального та економічного простору” між РФ і окупованою Абхазією і розглядає такі дії як чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії. Про це йдеться у коментарі МЗС, передає УНН.

У МЗС нагадали, що нещодавно представники Російської Федерації та керівництво окупаційної адміністрації Абхазії погодили т.зв. “програму формування спільного соціального та економічного простору”.

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та не визнає ухвалення цієї програми і розглядає такі дії як чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії.

Констатуємо, що Російська Федерація продовжує агресію проти сусідніх держав та окупацію їхніх суверенних територій, грубо порушує принципи і норми міжнародного права, послідовно й цілеспрямовано підриває міжнародну та регіональну безпеку”, — йдеться у коментарі.

У відомстві зауважили, що згадані дії РФ негативно впливають на гуманітарне становище на окупованих територіях Грузії, зокрема суттєво ускладнюють виконання положень ухвалених у період з 2008 до 2020 років резолюцій Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації із внутрішньо переміщеними особами та біженцями з Абхазії.

“Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії як стратегічного партнера в її міжнародно визнаних кордонах. РФ має припинити процес анексії окупованих територій Грузії та у повному обсязі виконати свої зобов’язання в рамках Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року”, — йдеться у коментарі.

Раніше група друзів Грузії, серед яких Україна, на 27-й міністерській зустрічі ОБСЄ схвалили заяву на підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії. А також висловили стурбованість окупацією Росією частини територій.

Українські Національні Новини

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