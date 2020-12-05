Ряд країн схвалили заяву на підтримку територіальної цілісності Грузії: Україна серед них

"Ця заява зроблена від імені Болгарії, Канади, Чеської Республіки, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії, Швеції, України, Великобританії та Сполучених Штатів. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно-визнаних кордонів": - говориться в повідомленні.

Відзначається, що країни через дванадцять років після військового вторгнення Росії в Грузію як і раніше глибоко стурбовані окупацією частини території Грузії.

"Ми наголошуємо на необхідності мирного врегулювання конфлікту в повній відповідності з Гельсінським Заключним актом і міжнародним правом, включаючи Статут ООН. Ми закликаємо РФ негайно виконати своє чітке зобов'язання відповідно до угоди про припинення вогню за посередництва ЄС від 12 серпня 2008 року і вивести свої сили на позиції, що передували конфлікту, а також забезпечити безперешкодну доставку гуманітарної допомоги і безпечний прохід міжнародної допомоги", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що країни стурбовані низкою порушень, зокрема:

- провокаціями з боку РФ і режимів Сухумі і Цхінвалі, які тривають після пандемії COVID-19,

- триваючими довільними арештами уздовж адміністративного кордону в регіоні Південної Осетії

- через тривале призупинення Гальського МПІР.

Як повідомляв УНН раніше, в НАТО заслухають глав МЗС України і Грузії по ситуації в Чорноморському регіоні.



