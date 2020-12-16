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Кулеба: без стратегии по России не будет ни безопасности, ни процветания

Киев • УНН

 • 16991 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинское общество еще не готово к спокойной дискуссии о России, но в дальнейшем такой разговор очень необходим. Об этом во время стратегической дискуссии "Дипломатия 2021" в среду, 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба: без стратегии по России не будет ни безопасности, ни процветания

"О России через 10 лет: а мы не знаем с вами, будет она с Путиным или без Путина. Я придерживаюсь мнения, если честно, что украинское общество еще не готово к спокойному разговору о России. Ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, этого соседа. Мы никогда не уйдем от своей географии, это тоже надо понимать", - отметил Кулеба.

Также министр рассказал о проекте Института стратегических исследований, где были опубликованы тезисы к разговору о России.

"Нам нужно очень осторожно подбираться к этой теме (разговор о России - ред.). Сначала, в экспертных обсуждениях, может и за бокалом вина. Потому что в обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России. И человек, который готов к этому разговору - будет или замаркирован фанатиком или предателем и подставится под удар. Но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания. Это нужно осознавать", - подытожил глава МИДа.

Отметим, что на днях Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Также Украина осудила очередную попытку аннексии Россией оккупированных территорий Грузии.

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