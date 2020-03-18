Кулеба анонсував продаж квитків на нерегулярні рейси за рядом напрямків для евакуації українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українці мають змогу купити квитки на літак за пільговими цінами, щоб повернутись в Україну. Продаж квитків відкрито. Про це сказав під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Спільно попрацювали Міністерство закордонних справ, Міністерство інфраструктури та авіакомпанія SkyUp, і нам вдалося досягнути домовленості в розвиток вчорашньої заяви Президента України Володимира Зеленського про створення моделей вивезення українців з інших країн літаками. В тому числі, через спеціальні хаби, які ми створили. І зараз, користуючись цією нагодою, я хочу оголосити, що авікомпанія SkyUp, якій ми надзвичайно вдячні за її конструктивну позицію, за її бажання разом з урядом допомогти українцям - відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси", - сказав Дмитро Кулеба.
Він додав, що можна купити квитки для вильоту з Парижу, Аліканте, Берліну, Стокгольму, Відню, Варшави, Праги, Тбілісі, Ліссабону, Мюнхену, Неаполя, Франкфрукта, Талліна, Цюриха, Стамбулу, Барселони та Лондона. Для купівлі квитків потрібно зайти на сайт компанії та обрати дати, на які заплановані рейси.
"Купуйте квитки за пільговими цінами, наголошую, за пільговими цінами, і повертайтеся в Україну”, - додав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, майже 1,8 тис. громадян України просять евакуювати їх з-за кордону.
Також нагадаємо, в Уряді планували скласти перелік чартерів для повернення українців.