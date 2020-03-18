Кулеба анонсував продаж квитків на нерегулярні рейси за рядом напрямків для евакуації українців

КИЇВ. 18 березня. УНН. Українці мають змогу купити квитки на літак за пільговими цінами, щоб повернутись в Україну. Продаж квитків відкрито. Про це сказав під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.