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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100501 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103693 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105729 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104710 просмотра

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Кулеба анонсировал продажу билетов на нерегулярные рейсы по ряду направлений для эвакуации украинцев

Кулеба анонсировал продажу билетов на нерегулярные рейсы по ряду направлений для эвакуации украинцев

Киев  •  УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинцы могут купить билеты на самолет по льготным ценам, чтобы вернуться в Украину. Продажа билетов открыта. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Совместно поработали Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры и авиакомпания SkyUp, и нам удалось достичь договоренности в развитие вчерашнего заявления Президента Украины Владимира Зеленского о создании моделей вывоза украинцев из других стран самолетами. В том числе, через специальные хабы, которые мы создали. И сейчас, пользуясь случаем, я хочу сказать, что авикомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию, по ее желанию совместно с правительством помочь украинцам - открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что можно купить билеты для вылета из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфрукта, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона. Для покупки билетов нужно зайти на сайт компании и выбрать даты, на которые запланированы рейсы.

"Покупайте билеты по льготным ценам, подчеркиваю, по льготным ценам, и возвращайтесь в Украину", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, почти 1,8 тыс. граждан Украины просят эвакуировать их из-за границы.

Также напомним, в правительстве планировали составить перечень чартеров для возвращения украинцев.

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