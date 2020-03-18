Кулеба анонсировал продажу билетов на нерегулярные рейсы по ряду направлений для эвакуации украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинцы могут купить билеты на самолет по льготным ценам, чтобы вернуться в Украину. Продажа билетов открыта. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Совместно поработали Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры и авиакомпания SkyUp, и нам удалось достичь договоренности в развитие вчерашнего заявления Президента Украины Владимира Зеленского о создании моделей вывоза украинцев из других стран самолетами. В том числе, через специальные хабы, которые мы создали. И сейчас, пользуясь случаем, я хочу сказать, что авикомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию, по ее желанию совместно с правительством помочь украинцам - открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы", - сказал Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что можно купить билеты для вылета из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфрукта, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона. Для покупки билетов нужно зайти на сайт компании и выбрать даты, на которые запланированы рейсы.
"Покупайте билеты по льготным ценам, подчеркиваю, по льготным ценам, и возвращайтесь в Украину", - добавил Дмитрий Кулеба.
Напомним, почти 1,8 тыс. граждан Украины просят эвакуировать их из-за границы.
Также напомним, в правительстве планировали составить перечень чартеров для возвращения украинцев.