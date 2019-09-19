Кучма обговорив звільнення утримуваних осіб з координатором гуманітарної підгрупи ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма обговорив перебіг роботи з взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб з координатором гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Тоні Фрішем. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Сьогодні в Києві Леонід Кучма зустрівся з координатором гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Тоні Фрішем. В розмові взяла участь представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська. Під час перемовин детально обговорили перебіг роботи з взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб”, — повідомила прессекретар.
Нагадаємо, напередодні у Мінську відбулась зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Ввечері в середу у росЗМІ з’явилась інформація про те, що Київ відмовився підписувати формулу Штайнмаєра в Мінську.
Пізніше українська сторона в ТКГ повідомила, що РФ блокує визначення дати розведення сил на Донбасі.