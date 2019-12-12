Кучма обговорив з послом Японії виконання мінських домовленостей

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представник Президента України в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураі. Під час зустрічі вони обговорили двосторонню співпрацю між Україною і Японією та про реалізацію мінських домовленостей. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.