Кучма обговорив з послом Японії виконання мінських домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представник Президента України в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураі. Під час зустрічі вони обговорили двосторонню співпрацю між Україною і Японією та про реалізацію мінських домовленостей. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Леонід Кучма зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі. Під час зустрічі йшлося про двосторонню співпрацю між Україною і Японією та про реалізацію мінських домовленостей", - написала Дарка Оліфер.
Вона зазначила, що Леонід Кучма вчергове наголосив на першочерговості виконання саме безпекового блоку мінських угод - повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та озброєнь, відновлення контролю над кордоном.
Нагадаємо, МЗС РФ заявило, що здивоване повідомленням про підготовку змін до мінських угод Україною.