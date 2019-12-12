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Кучма обговорив з послом Японії виконання мінських домовленостей

Кучма обговорив з послом Японії виконання мінських домовленостей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представник Президента України в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураі. Під час зустрічі вони обговорили двосторонню співпрацю між Україною і Японією та про реалізацію мінських домовленостей. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

"Леонід Кучма зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі. Під час зустрічі йшлося про двосторонню співпрацю між Україною і Японією та про реалізацію мінських домовленостей", - написала Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що Леонід Кучма вчергове наголосив на першочерговості виконання саме безпекового блоку мінських угод - повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та озброєнь, відновлення контролю над кордоном.

Нагадаємо, МЗС РФ заявило, що здивоване повідомленням про підготовку змін до мінських угод Україною.

Українські Національні Новини

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