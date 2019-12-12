Кучма обсудил с послом Японии выполнение минских договоренностей

"Леонид Кучма встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Такаши Кура. Во время встречи речь шла о двустороннем сотрудничестве между Украиной и Японией и о реализации минских договоренностей", - написала Дарка Олифер.

Она отметила, что Леонид Кучма в очередной раз отметил первоочередности выполнения именно безопасности блока минских сделок - полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и вооружений, восстановление контроля над границей.

Напомним, МИД РФ заявил, что удивлен сообщением о подготовке изменений в минские соглашения Украиной.