Кубраков готовий виїхати на українсько-польський кордон для розв'язання питання з блокадою
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр Кубраков запропонував поїхати на українсько-польський кордон, щоб вирішити непорозуміння через блокування кордону Польщею.
Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що готовий приїхати на кордон з Польщею, щоб вирішити всі непорозуміння щодо ситуації з блокуванням кордону, передає УНН.
Як член українського уряду я готовий приїхати на кордон з Польщею, щоб вирішити всі непорозуміння між нашими країнами. У нас багато спільного, і ми точно маємо спільне європейське майбутнє.
Він закликав польських та європейських партнерів підтримати цей діалог.
…потрібні рішення – між нами, Україною та Польщею, і на рівні всієї Європ.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Він зазначив, що готовий бути також на кордоні.
Також Зеленський закликав премʼєр-міністра Дональд Туск приїхати до кордону та президента Анджея Дуду підтримати діалог щодо вирішення ситуації з блокадою.
"Визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко": Зеленський обговорив на селекторі блокаду польського кордону21.02.24, 13:24 • 42978 переглядiв