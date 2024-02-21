Кубраков готов выехать на украинско-польскую границу для решения вопроса с блокадой

Вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что готов приехать на границу с Польшей, чтобы решить все недоразумения по ситуации с блокированием границы, передает УНН.

Как член украинского правительства я готов приехать на границу с Польшей, чтобы решить все недоразумения между нашими странами. У нас много общего, и мы точно имеем общее европейское будущее. - написал Кубраков в Х.

Он призвал польских и европейских партнеров поддержать этот диалог.

...нужны решения - между нами, Украиной и Польшей, и на уровне всей Европы. - добавил Кубраков.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между Украиной и Польшей. Он отметил, что готов быть также на границе.

Также Зеленский призвал премьер-министра Дональд Туск приехать к границе и президента Анджея Дуду поддержать диалог по решению ситуации с блокадой.

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