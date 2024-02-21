Кубраков готов выехать на украинско-польскую границу для решения вопроса с блокадой
Вице-премьер-министр Кубраков предложил поехать на украинско-польскую границу, чтобы решить недоразумения из-за блокирования границы Польшей.
Часть доказательств пришлось восстанавливать: в НАБУ объяснили, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам по делу Курченко
Детективам пришлось восстанавливать некоторые доказательства по делу о продаже конфискованных нефтепродуктов, которые не были полностью переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины, когда они получили дело в 2019 году.
В Украине под конец недели потеплеет - синоптики
По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже в субботу ожидается повышение температуры в Украине до 16 градусов тепла в некоторых регионах.
Эксперты КНИИСЭ могут точно определить, с какого носителя в море враг запускает "Калибры" по Украине - Александр Рувин
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз могут точно установить, какой именно российский корабль выпустил ракеты "Калибр" по Украине в тот или иной день.
Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших
В результате атаки российского беспилотника в селе Херсонщины ранены двое мужчин.
Не связано с наступлением из Беларуси: в ОВА назвали главные задачи Варашской городской военной администрации
Создание Варашской городской военной администрации связано со стратегическим значением Ровенской атомной электростанции и безопасностью в регионе.
ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп
Украинский парламент, предварительно, рассмотрит поправки к законопроекту о мобилизации во втором чтении 6 марта.
Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters
Согласно новым сообщениям, Иран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.
На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.
2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщил, что 2023 год стал самым продуктивным на сегодня для антикоррупционных органов.