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Куба запровадила обмеження на купівлю продуктів

Куба запровадила обмеження на купівлю продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Через фінансову кризу влада Куби запроваджує у країні обмеження на купівлю деяких харчових продуктів та засобів гігієни, передає УНН з посиланням на DW.

Зокрема, кубинці зможуть купувати лише фіксовану кількість таких продуктів, як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби та зубна паста, оголосила у п’ятницю, 10 травня, міністерка торгівлі країни Бетсі Діас.

Метою цих заходів є “справедливий і розумний” розподіл дефіцитних продуктів серед населення, зазначила вона. “Ми закликаємо до спокою”, — заявила вона і додала, що принаймні норми обсягу для рослинної олії будуть збережені у звичайному обсязі.

Кубинський уряд вважає, що в кризі на острові та дефіциті поставок продукції винні Сполучені Штати, які посилили проти країни торговельне ембарго. Втім економісти вбачають причину проблеми у слабкості власного виробництва країни та залежності від близького союзника — Венесуели, яка зараз також потрапила під американські санкції. Президент США Дональд Трамп вимагає від Куби припинити підтримку Венесуели.

Варто зазначити, що МЗС Куби звинуватило команду Трампа в дезінформації президента США.

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