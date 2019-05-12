Куба ввела ограничения на покупку продуктов

В частности, кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов, как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста, объявила в пятницу, 10 мая, министресса торговли страны Бетси Диас.

Целью этих мероприятий является “справедливое и разумное” распределение дефицитных продуктов среди населения, отметила она. “Мы призываем к спокойствию”, — заявила она и добавила, что хотя бы нормы объема для растительного масла сохраняются в обычном объеме.

Кубинское правительство считает, что в кризисе на острове и дефиците поставок продукции виноваты Соединенные Штаты, которые усилили против страны торговое эмбарго. Впрочем экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника — Венесуэлы, которая сейчас также попала под американские санкции. Президент США Дональд Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы.

Стоит отметить, что МИД Кубы обвинило команду Трампа в дезинформации президента США.