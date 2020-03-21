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Куба закриє кордон для іноземців через коронавірус

Куба закриє кордон для іноземців через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Куба закриє в'їзд для іноземців на місяць для боротьби з коронавірусом. Про це заявив президент Мігель Діас-Канель, повідомляє УНН з посиланням на сторінку МОЗ Куби в Facebook.

В'їзд на територію країни дозволять лише жителям Куби. Заборона не поширюється на іноземців, що мають посвідку на проживання в країні. Для іноземних туристів аеропорти працюватимуть тільки на виліт.

На Кубі зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Ще 716 осіб госпіталізовано в зв'язку з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб.

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