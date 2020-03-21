Куба закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Куба закроет въезд для иностранцев на месяц для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент Мигель Диас-Канель, сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава Кубы в Facebook.
Въезд на территорию страны разрешат только жителям Кубы. Запрет не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране. Для иностранных туристов аэропорты будут работать только на вылет.
На Кубе зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. Еще 716 человек госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 275 тысяч человек.