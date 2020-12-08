КСУ зібрався на перше за місяць пленарне засідання після хвороби окремих суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Судді Конституційного суду сьогодні зібралися на пленарне засідання після інформацію про хворобу кількох з них. УНН стало відомо, що на роботі присутні практично всі судді. Інформацію про роботу КСУ підтвердили і у пресслужбі.
Як повідомив, співрозмовник, наразі ситуація у суді стабільна — судді приступили до роботи і говорити про напругу чи демарш — немає підстав.
УНН звернувся за коментарем до Конституційного суду, і там підтвердили, що сьогодні відбуваються пленарні засідання.
“Сьогодні, 8 грудня о 10.00 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду України, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України”, — повідомила УНН керівник Управління комунікацій КСУ та міжнародного співробітництва Мар’яна Гайовська.
Також, за її словами, сьогодні заплановано проведення засідання Великої палати Конституційного Суду України щодо розгляду питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та питання щодо подовження строку постановлення колегіями суддів Першого та Другого сенатів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами та конституційним поданням.
“Усі засідання проводитимуться у закритій частині, про результати їх розгляду буде поінформовано згодом на офіційному вебсайті Суду”, — додала Гайовська.
Нагадаємо, востаннє пленарне засідання КСУ проводив 5 листопада. Після цього з’явилася інформація про нібито демарш окремих суддів. Однак, у суді повідомили, що серед суддів попередньо діагностований коронавірус, саме тому засідання і не проводилися.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Це викликало хвилю критики з боку представників влади.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів. Пізніше до нього подали альтернативи, в тому числі і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
У ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ — до 1 грудня.
Минулого тижня Рада прийняла в цілому один із законопроектів — про встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши в деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.