КСУ ухвалив рішення у справі щодо вихідної допомоги суддям

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Конституційний Суд України визнав неконституційним положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” від 27 березня 2014 року № 1166—VII (Закон № 1166). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.