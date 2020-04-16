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КСУ ухвалив рішення у справі щодо вихідної допомоги суддям

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Конституційний Суд України визнав неконституційним положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” від 27 березня 2014 року № 1166—VII (Закон № 1166). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

Так, автори конституційних скарг обстоювали позицію, що оспорюваним положенням із Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року № 2453—VI в редакції до внесення змін Законом України “Про забезпечення права на справедливий суд” від 12 лютого 2015 року № 192—VIIІ (Закон № 2453) виключено статтю 136, якою передбачалося право судді, який вийшов у відставку, на виплату вихідної допомоги у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою.

“Конституційний Суд України своїм Рішенням визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону № 1166”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд виходив з того, що однією з гарантій незалежності суддів, які здійснюють правосуддя, та суддів у відставці є їх належне матеріальне та соціальне забезпечення, яке має гарантувати здійснення справедливого, незалежного, безстороннього правосуддя, а також, що гарантії незалежності судді, включаючи заходи щодо його матеріального і соціального забезпечення, поширюються на всіх суддів України і не можуть бути скасовані чи зменшені іншими нормативними актами.

За своєю правовою природою вихідна допомога є додатковою гарантією матеріального забезпечення судді у разі його виходу у відставку, а її розмір та порядок виплати підлягає регулюванню на законодавчому рівні.

“Однак, законодавець приписами оспорюваного положення Закону тимчасово змінив порядок матеріального забезпечення суддів, посилаючись на введення режиму запобігання фінансової катастрофи, реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів та забезпечення соціальної підтримки усіх громадян, виходячи з фінансових можливостей держави”, — зазначається в повідомленні.

Водночас у контексті принципу верховенства права важливим є встановлення при внесенні змін до законодавства розумного часового проміжку між офіційним оприлюдненням закону і набранням ним чинності.

“На думку Конституційного Суду України, встановлений перехідний період, пов’язаний з набранням чинності оспорюваним положенням Закону, з 31 березня по 1 квітня 2014 року є очевидно недостатнім, оскільки не охоплює фактичної тривалості встановленого законодавством порядку реалізації суддею права на відставку”, — йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, КСУ ухвалив рішення щодо зарплати прокурорів.

Українські Національні Новини

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