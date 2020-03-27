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КСУ ухвалив рішення щодо зарплати прокурорів

КСУ ухвалив рішення щодо зарплати прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Конституційний Суд України ухвалив визнати неконституційними зміни у законодавстві, якими була зменшена зарплата прокурорам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

"Конституційний Суд України ухвалив Рішення, яким визнав неконституційним окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України "Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VІІ зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування",- йдеться в повідомленні.

Отже, заробітна плата прокурорів, як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні статті 1311 Основного Закону України, має визначатися виключно законом, а тому оспорюване положення Кодексу суперечить частині другій статті 1311 Основного Закону України.

До того ж, відповідно до юридичної позиції КСУ, викладеної у Рішенні від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020, "…Кодексом не можна вносити зміни до інших законів України, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, а також встановлювати інше (додаткове) законодавче регулювання відносин, відмінне від того, що є предметом спеціального регулювання іншими законами України".

"Таким чином, наділивши Кабінет Міністрів України повноваженнями встановлювати порядок та розміри заробітної плати прокурора, законодавець запровадив відмінне від передбаченого положеннями статті 81 Закону нормативне регулювання заробітної плати прокурора", - зазначається в повідомленні.

Відтак, Конституційний Суд України вважає, що оскаржуване положення Кодексу спричиняє юридичну невизначеність при застосуванні зазначених норм Кодексу та Закону, а отже, є таким, що суперечить принципу верховенства права, передбаченого частиною першою статті 8 Конституції України.

Нагадаємо, 18 березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання від 50 нардепів щодо відповідності Конституції України ухваленого законопроекту щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.

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