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19 березня, 18:06 • 141062 перегляди

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КСУ продовжив розгляд справи про конституційність закону про мову

КСУ продовжив розгляд справи про конституційність закону про мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України у четвер продовжила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, передає кореспондент УНН.

Так, на сьогодні запланована стадія запитань, а також заключні виступи.

Розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Зазначимо, що автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що "ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності“.

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