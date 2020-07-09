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КСУ продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о языке

КСУ продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о языке

Киев  •  УНН

 • 18666 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины в четверг продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает корреспондент УНН.

Так, на сегодня запланирована стадия вопросов, а также заключительные выступления.

Рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.

Отметим, что авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

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