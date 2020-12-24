КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо конституційності реформи органів прокуратури

"Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянула справу за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19 вересня 2019 року № 113–ІХ зі змінами (далі – Закон)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суб’єкт права на конституційне подання – 50 народних депутатів України – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність положенням статей 8, 9, 19, 22, 24, 43, 64, 92, 106, 1311 Конституції України оскаржуваного Закону.

"Після заслуховування інформації судді-доповідача Ірини Завгородньої щодо змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі, Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, до КСУ надійшло подання щодо відповідності Конституції закону про реформу прокуратури.