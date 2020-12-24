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КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности реформы органов прокуратуры

Киев • УНН

 • 13372 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела о конституционности закона о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности реформы органов прокуратуры

"Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" от 19 сентября 2019 года № 113-ІХ с изменениями (далее - Закон)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что субъект права на конституционное представление - 50 народных депутатов Украины - обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о проверке на соответствие положениям статей 8, 9, 19, 22, 24, 43, 64, 92, 106, 1311 Конституции Украины обжалуемого закона.

"После заслушивания информации судьи-докладчика Ирины Завгородней по содержанию конституционного представления и оснований для открытия конституционного производства по делу, Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в КСУ поступило представление относительно соответствия Конституции закона о реформе прокуратуры.

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