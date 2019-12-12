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КСУ перейшов до закритої частини розгляду щодо повноваження президента призначати голову КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата про можливість президента України призначати та звільняти голову Київської міськдержадміністрації, якщо ця особа обрана на посаду Київського міського голови, передає кореспондент УНН.

Так, суддя оголосив, що дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати Конституційного суду завершено. Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для надання висновку у справі.

Нагадаємо, автори клопотання просять суд дати офіційне тлумачення вказаних положень Основного Закону України в контексті таких питань:
– чи може Київська міська рада утворювати відділи, управління та інші виконавчі органи не в структурі Київської міської державної адміністрації;
– чи може бути звільнена Президентом України з посади голови Київської міської державної адміністрації особа, обрана Київським міським головою за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку;
– чи може бути призначена Президентом України на посаду голови Київської міської державної адміністрації особа, не обрана Київським міським головою за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку.

Як стверджує суб’єкт права на конституційне подання, необхідність в офіційному тлумаченні положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої – п’ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої – четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України зумовлена "неможливістю вирішення порушених у конституційному поданні питань існуючими способами усунення правових колізій, а також існуванням різних правових точок зору на їх вирішення".

Нагадаємо, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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