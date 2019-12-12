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КСУ перешел к закрытой части рассмотрения по полномочиям президента назначать главу КГГА

КСУ перешел к закрытой части рассмотрения по полномочиям президента назначать главу КГГА

Киев  •  УНН

 • 11493 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата о возможности президента Украины назначать и увольнять главу Киевской горгосадминистрации, если это лицо избрано на должность Киевского городского главы, передает корреспондент УНН.

Так, судья объявил, что исследования материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для дачи заключения по делу.

Напомним, авторы ходатайства просят суд дать официальное толкование указанных положений Основного Закона Украины в контексте следующих вопросов:
- может ли Киевский городской совет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре Киевской городской государственной администрации;
- может ли быть освобождено Президентом Украины с должности главы Киевской городской государственной администрации лицо, избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке;
- может ли быть назначено Президентом Украины на должность главы Киевской городской государственной администрации лицо, не избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Как утверждает субъект права на конституционное представление, необходимость в официальном толковании положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины обусловлена "невозможностью решения затронутых в конституционном представлении вопросов существующими способами устранения правовых коллизий, а также существованием различных правовых точек зрения на их решения".

Напомним, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.

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