КСУ перешел к закрытой части рассмотрения по полномочиям президента назначать главу КГГА

Так, судья объявил, что исследования материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для дачи заключения по делу.

Напомним, авторы ходатайства просят суд дать официальное толкование указанных положений Основного Закона Украины в контексте следующих вопросов:

- может ли Киевский городской совет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре Киевской городской государственной администрации;

- может ли быть освобождено Президентом Украины с должности главы Киевской городской государственной администрации лицо, избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке;

- может ли быть назначено Президентом Украины на должность главы Киевской городской государственной администрации лицо, не избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Как утверждает субъект права на конституционное представление, необходимость в официальном толковании положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины обусловлена "невозможностью решения затронутых в конституционном представлении вопросов существующими способами устранения правовых коллизий, а также существованием различных правовых точек зрения на их решения".

Напомним, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.