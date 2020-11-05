КСУ оголосив перерву у справі щодо тлумачення окремих положень Конституції в питанні землі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Конституційний Суд України оголосив перерву у справі про тлумачення окремих положень Конституції України в питанні землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
"Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний Суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв’язку з відсутністю кворуму", - йдеться в повідомленні.
В КСУ наголошують, що сьогодні розглядалась лише справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.
"Розгляд справи щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" Конституційним Судом відкладено. Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде повідомлено на офіційному вебсайті КСУ", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Конституційний Суд України заявляв, що не ухвалював рішень у справах щодо земельної реформи.