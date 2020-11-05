КСУ объявил перерыв по делу о толковании отдельных положений Конституции в земельном вопросе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины объявил перерыв по делу о толковании отдельных положений Конституции Украины в земельном вопросе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный Суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.
В КСУ отмечают, что сегодня рассматривалось лишь дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.
"Рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным Судом отложено. О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет сообщено на официальном веб-сайте КСУ", - отмечается в сообщении.
Напомним, Конституционный Суд Украины заявлял, что не принимал решений по делам о земельной реформе.