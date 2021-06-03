КСУ не зміг розглянути справу про ринок землі. Оголошено перерву через Тупицького та Касмініна

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“Конституційний суд України не приступив до розгляду по суті справи, тому що представники суддів направили конституційне подання, заявили цілу низку клопотань, які не мають жодного відношення до розгляду справи... КСУ оголосив перерву, і коли буде продовжено засідання, буде повідомлено, але наразі (точної дати - ред.) невідомо”, — розповів Веніславський.

Окрім того, представниця парламенту у КСУ, народний депутат Ольга Совгиря повідомила журналісту УНН, що КСУ оголосив перерву до розгляду клопотання щодо можливої участі у засіданні Тупицького та Касмініна.

Що було раніше

КСУ продовжив засідання щодо розгляду об’єднаного подання 49 і 53 нардепів щодо конституційності закону про ринок землі.

Так, у засіданні оголошували перерву до 14:00 у зв’язку із розглядом клопотання про з’ясування причин відсутності на засіданні Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зазначимо, що Тупицького та Касмініна вже певний час не пропускають до будівлі суду працівники УДО. Це відбувається на тлі того, як Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Суть справи

Розгляд справи про ринок землі 3 червня стосувався лише двох конституційних подань — 48 народних депутатів та 53 народних депутатів. Позиція конституційних подань з цього приводу зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення “земельної реформи” можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі, зазначала раніше Совгиря.

До слова

Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи. Перший з них — про земельну децентралізацію — вже набув чинності, з виключеннями. Так, ще є ухвалений ВР законопроект № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Однак наразі він не підписаний.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже з 1 липня цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.



