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КСУ не смог рассмотреть дело о рынке земли. Объявлен перерыв из-за Тупицкого и Касминина

Киев • УНН

 • 25310 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Конституционный Суд Украины так и не смог сегодня приступить к рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли. Объявлен перерыв для решения процессуальных вопросов, в частности ходатайства о возможном участия в заседании Александра Тупицкого и Александра Касминина, уволенных Президентом ос должностей судей КСУ. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Главы государства в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславський.

КСУ не смог рассмотреть дело о рынке земли. Объявлен перерыв из-за Тупицкого и Касминина

Цитата:

"Конституционный суд Украины не приступил к рассмотрению по существу дела, так как представители судей направили конституционное представление, заявили целый ряд ходатайств, которые не имеют никакого отношения к рассмотрению дела... КСУ объявил перерыв, и когда будет продолжено заседание, будет сообщено, но пока (точной даты - ред.) неизвестно", - рассказал Вениславский.

Кроме того, представитель парламента в КСУ, народный депутат Ольга Совгиря сообщила журналисту УНН, что КСУ объявил перерыв до рассмотрения ходатайства о возможном участии в заседании Тупицкого и Касминина.

Что было ранее

КСУ продолжил заседание по рассмотрению объединенного представления 49 и 53 нардепов о конституционности закона о рынке земли.

Так, в заседании объявляли перерыв до 14:00 в связи с рассмотрением ходатайства о выяснении причин отсутствия на заседании Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Отметим, что Тупицкого и Касминина уже некоторое время не пропускают в здание суда работники УГО. Это происходит на фоне того, как Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Суть дела

Рассмотрение дела о рынке земли 3 июня касалось только двух конституционных представлений - 48 народных депутатов и 53 народных депутатов. Позиция конституционных представлений по этому поводу сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение "земельной реформы" возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме, отмечала ранее Совгиря.

К слову

Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы. Первый из них - о земельный децентрализации - уже вступил в силу, с исключениями. Так, есть еще есть принятый ВР законопроект № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Однако пока он не подписан.

Запуск рынка земли запланировано в Украине уже с 1 июля этого года. Мнения политиков и общества о поводу реформы различаются.

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