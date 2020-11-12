КСУ має зупинитись і не розглядати нічого, щоб не посилити кризу - Веніславський

"Я думаю, що зараз має Конституційний суд України, до вирішення, до зняття напруги політичної, до цієї, скажімо так, певної психії навколо КСУ, взагалі має зупинитися і не розглядати жодних рішень. Немає на сьогоднішній день таких рішень, які були б, скажімо так, вкрай необхідними для якихось термінових завдань, які має вирішити влада. А вони можуть навпаки, потягнути ще більш глибоку кризу, ще більш глибоку зневіру і в принципі можуть якісь протистояння у суспільстві (спровокувати - ред.) а воно зараз точно нікому не потрібно", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Також нагадаємо, Зеленський чекає від комісії з правової реформи шляхів щодо виходу з конституційної кризи.