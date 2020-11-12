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КСУ должен остановиться и не рассматривать ничего, чтобы не усугубить кризис - Вениславский

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Конституционный суд Украины должен до снятия политического напряжения остановиться и не рассматривать никаких решений, чтобы не допустить более глубокого кризиса. Об этом сказал представитель Президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Я думаю, что сейчас должен Конституционный суд Украины, до решения, до снятия напряжения политической, этой, скажем так, определенной психии вокруг КСУ, вообще должен остановиться и не рассматривать никаких решений. Нет на сегодняшний день таких решений, которые были, скажем так, крайне необходимыми для каких срочных задач, которые должна решить власть. Они могут наоборот, потянуть еще более глубокий кризис, еще более глубокое уныние и в принципе могут какие-то противостояния в обществе (спровоцировать - ред.), а оно сейчас точно никому не нужно", - сказал Вениславский.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Также напомним, Зеленский ждет от комиссии по правовой реформе путей по выходу из конституционного кризиса.

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