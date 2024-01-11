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Крижаний заплив через Дністер зірвано: ДПСУ виловили українця в гідрокостюмі, який намагався незаконно дістатися Молдови

Крижаний заплив через Дністер зірвано: ДПСУ виловили українця в гідрокостюмі, який намагався незаконно дістатися Молдови

Київ • УНН

 • 30859 перегляди

Українця спіймали при спробі незаконно потрапити до Молдови, перепливши крижаний Дністер; прикордонники врятували його та склали протокол про адміністративне правопорушення.

Чоловік намагався переплисти льодяний Дністер у гідрокостюмі, щоб потрапити в Молдову. Як ловили порушника показали у телеграм комунікаційники Держприкордонслужби, передає УНН.

Долаючи льодяний Дністер, українець намагався дістатися Молдови. Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води.

– розповіли прикордонники.

Деталі

Врятованого порушника охоронці кордону доставили в підрозділ. За невдалу спробу незаконного перетину кордону на горе-плавця склали адмінпротокол.

Справу скерували до суду.

Нагадаємо

Напередодні,  ще один ухилянт-плавець ледь не потонув в річці Тиса на кордоні з Румунією. Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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