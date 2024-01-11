Ледяной заплыв через Днестр сорван: ГПСУ выловили украинца в гидрокостюме, который пытался незаконно добраться до Молдовы

Латвия подготовит в этом году по меньшей мере три тысячи украинских военных

Латвия подготовит не менее 3 000 украинских военнослужащих, а также предложит реабилитацию и поддержку для детей, как объявил президент Эдгар Ринкевичс. Кроме того, новый пакет военной помощи Украине будет включать беспилотники, ракеты и боеприпасы.