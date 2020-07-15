"Криваві" ріки птахофабрики: поліція допитала свідків, екологи проводять експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Володимир-Волинська місцева прокуратура розповіла про хід розслідування кримінального провадження за фактом забруднення земель Володимир-Волинського району "кривавими" ріками з місцевої птахофабрики, передає УНН.
Мова про кримінальне провадження, відкрите ще у жовтні минулого року, на підставі даних волинських активістів. Останні зафільмували потік викидів рідких відходів червоного кольору на території Володимир-Волинського району. Активісти дослідили, що нечистоти ведуть до відстійників ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" (виробник курятини “Епікур”).
У "Володимир-Волинській птахофабриці" спочатку мовчали, а потім визнали: викиди кривавих відходів червоного кольору сформувалися внаслідок діяльності компанії.
Кримінальне провадження розслідують слідчі Володимир-Волинського ВП ГУ НП У Волинській області. Повідомлення про підозру за вчиненням правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, нікому не повідомлялося.
"У кримінальному провадженні допитано низку свідків, триває проведення судової екологічної експертизи", - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, у травні на Володимир-Волинській птахофабриці стався спалах коронавірусу серед працівників. Втім, проводити ІФА-тести керівництво відмовилося.