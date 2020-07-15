"Кровавые" реки птицефабрики: полиция допросила свидетелей, экологи проводят экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Владимир-Волынская местная прокуратура рассказала о ходе расследования уголовного производства по факту загрязнения земель Владимир-Волынского района "кровавыми" реками с местной птицефабрики, передает УНН.
Речь об уголовном производстве, открытое еще в октябре прошлого года, на основании данных волынских активистов. Последние сняли поток выбросов жидких отходов красного цвета на территории Владимир-Волынского района. Активисты выяснили, что нечистоты ведут к отстойникам ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (производитель курятины "Эпикур").
Во "Владимир-Волынской птицефабрике" сначала молчали, а потом признали: выбросы кровавых отходов красного цвета сформировались в результате деятельности компании.
Уголовное производство расследуют следователи Владимир-Волынского ОП ГУ НП в Волынской области. Сообщение о подозрении за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины, никому не сообщалось.
"В уголовном производстве допрошено ряд свидетелей, продолжается проведение судебной экологической экспертизы", - рассказали в прокуратуре.
Напомним, в мае на Владимир-Волынской птицефабрике произошла вспышка коронавируса среди работников. Впрочем, проводить ИФА-тесты руководство отказалось.