"Кровавые" реки птицефабрики: полиция допросила свидетелей, экологи проводят экспертизы

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4 марта, 13:25 • 110617 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102040 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Владимир-Волынская местная прокуратура рассказала о ходе расследования уголовного производства по факту загрязнения земель Владимир-Волынского района "кровавыми" реками с местной птицефабрики, передает УНН.

Речь об уголовном производстве, открытое еще в октябре прошлого года, на основании данных волынских активистов. Последние сняли поток выбросов жидких отходов красного цвета на территории Владимир-Волынского района. Активисты выяснили, что нечистоты ведут к отстойникам ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (производитель курятины "Эпикур").

Во "Владимир-Волынской птицефабрике" сначала молчали, а потом признали: выбросы кровавых отходов красного цвета сформировались в результате деятельности компании.

Уголовное производство расследуют следователи Владимир-Волынского ОП ГУ НП в Волынской области. Сообщение о подозрении за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины, никому не сообщалось.

"В уголовном производстве допрошено ряд свидетелей, продолжается проведение судебной экологической экспертизы", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в мае на Владимир-Волынской птицефабрике произошла вспышка коронавируса среди работников. Впрочем, проводить ИФА-тесты руководство отказалось.

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