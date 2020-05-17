Кримськотатарський прапор підняли у канадському Вінніпегу

За інформацією посольства, прапор вивісили перед парламентом Манітоби на світанку 17 травня. Він майорітиме до заходу сонця 18 травня, коли Україна відзначатиме День боротьби за права кримськотатарського народу.

“Це більше, ніж символ гордого і мужнього народу. І для нас, і для наших канадських друзів ця церемонія — людяний і значимий жест на знак солідарності з кримськими татарами, які сьогодні потерпають від переслідувань окупаційної російської влади”, — каже посол України у Канаді Андрій Шевченко.

Ініціативу підтримав уряд провінції Манітоба, місцевий Конгрес українців Канади та Асоціація кримських татар Канади.

Вінніпег продовжує традицію, започатковану Посольством України у Канаді: щороку до 18 травня одне з канадських міст піднімає блакитний прапор з тамгою у пам’ять про депортацію та на підтримку кримських татар сьогодні. У попередні роки такі церемонії пройшли в Оттаві, Торонто та Едмонтоні.

Канада послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією і вимагає від Москви припинення утисків кримськотатарського народу.

Нагадаємо, на будівлях ОП та Кабміну покажуть відео-інсталяцію про злочини СРСР та РФ проти кримських татар.