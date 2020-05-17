Крымскотатарский флаг подняли в канадском Виннипеге
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Столица канадской провинции Манитоба - Виннипег - к годовщине депортации крымских татар подняла крымскотатарский флаг, присоединившись к символической эстафете, инициированной Посольством Украины в Канаде, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства.
По информации посольства, флаг вывесили перед парламентом Манитобы на рассвете 17 мая. Он будет развеваться до захода солнца 18 мая, когда Украина будет отмечать День борьбы за права крымскотатарского народа.
"Это больше, чем символ гордого и мужественного народа. И для нас, и для наших канадских друзей эта церемония - человечный и значимый жест в знак солидарности с крымскими татарами, которые сегодня страдают от преследований оккупационной российской власти", - говорит посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Инициативу поддержало правительство провинции Манитоба, местный Конгресс Украинских Канады и Ассоциация крымских татар Канады.
Виннипег продолжает традицию, начатую Посольством Украины в Канаде: ежегодно до 18 мая одна из канадских городов поднимает голубой флаг с тамгой в память о депортации и в поддержку крымских татар сегодня. В предыдущие годы такие церемонии прошли в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне.
Канада последовательно придерживается политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и требует от Москвы прекращения притеснений крымскотатарского народа.
Напомним, на зданиях ОП и Кабмина покажут видео-инсталляцию о преступлениях СССР и РФ против крымских татар.