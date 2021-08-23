Кримська платформа: Верховна Рада прийняла постанову про звернення до міжнародних організацій

Так, постанова про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації 283 голосами була прийнята в цілому.

Цитата

“Метою законопроекту є схвалення згаданого звернення, що дозволить посилити міжнародне співробітництво в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації”, — сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко до прийняття постанови.

Він зазначив, що залучення міжнародних організацій та їх парламентських органів, урядів та парламентів іноземних держав до робити парламентського виміру Кримської платформи наддасть додаткового поштовху процесові деокупції тимчасово окупованих РФ Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, у Зверненні в чергове наголошується на існуючих рішеннях Генеральної Асамблеї ООН та Ради Європи щодо незаконної спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, запобігання порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України.

Текст Звернення містить заклик до Генеральної Асамблеї ООН прийняти резолюцію про підтримку Кримської платформи, до Парламентської Асамблеї Ради Європи та Європейського Парламенту прийняти резолюції про підтримку Кримської платформи, до світового співтовариства продовжувати політику невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також до держав-партнерів “Кримської платформи” підтримати створення Міжпарламентської координаційної ради “Кримська платформа”.

Доповнення

За підсумками установчого саміту “Кримської платформи”, усі делегати приєднались до спільної Декларації.



Нагадаємо, Декларація підтримана всіма учасниками “Кримської платформи” та відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.