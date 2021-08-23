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Актуальное
Крымская платформа: Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям

Крымская платформа: Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям

Киев  •  УНН

 • 24520 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Верховная Рада на внеочередной сессии принял постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Так, постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации 283 голосами была принята в целом.

Цитата

“Целью законопроекта является одобрение упомянутого обращения, позволит усилить международное сотрудничество в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации”, — сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко до принятия постановления.

Он отметил, что привлечение международных организаций и их парламентских органов, правительств и парламентов иностранных государств в делать парламентского измерения Крымской платформы наддасть дополнительного толчка процессу деокупции временно оккупированных РФ Автономной республики Крым и города Севастополь.

Детали

Согласно пояснительной записке, в обращении в очередной отмечается существующих решениях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, предотвращение нарушением государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.

Текст Обращения содержит призыв к Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию о поддержке Крымской платформы, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Европейского Парламента принять резолюции о поддержке Крымской платформы, в мировое сообщество продолжать политику непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также к государствам-партнерам “Крымской платформы” поддержать создание Межпарламентского координационного совета “Крымская платформа”.

Дополнение

По итогам учредительного саммита “Крымской платформы”, все делегаты присоединились к общей Декларации.

Напомним, Декларация поддержана всеми участниками “Крымской платформы” и открыта для присоединения других государств и международных организаций.

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