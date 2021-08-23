“Кримська платформа”: Кулеба розповів про “шалену” протидію Кремля

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“Ситуація у кримському питанні сьогодні докорінно змінилась. І те, як Росія реагує на „Кримську платформу“, те, яку шалену протидію вона організувала, свідчить, що ми на правильному шляху”, — сказав Кулеба.

“Я скажу вам відверто, що навіть той крок, до якого вдалась Росія стосовно мене, включивши мене до санкційного списку — це теж є з їхнього боку крок відчаю, коли вони не можуть зірвати захід, не можуть нас зупинити, то принаймні намагаються зіпсувати мені особисто настрій”, — додав міністр, зазначивши, що настрій у нього добрий.

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Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.