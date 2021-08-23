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“Кримська платформа”: Кулеба розповів про “шалену” протидію Кремля

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російській Федерації попри шалену протидію та відчайдушні кроки не вдалось зірвати саміт “Кримської платформи”. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях саміту “Кримської платформи”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ситуація у кримському питанні сьогодні докорінно змінилась. І те, як Росія реагує на „Кримську платформу“, те, яку шалену протидію вона організувала, свідчить, що ми на правильному шляху”, — сказав Кулеба.

“Я скажу вам відверто, що навіть той крок, до якого вдалась Росія стосовно мене, включивши мене до санкційного списку — це теж є з їхнього боку крок відчаю, коли вони не можуть зірвати захід, не можуть нас зупинити, то принаймні намагаються зіпсувати мені особисто настрій”, — додав міністр, зазначивши, що настрій у нього добрий.

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Додамо

Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

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