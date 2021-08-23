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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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"Крымская платформа": Кулеба рассказал о "бешеном" противодействии Кремля

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Российской Федерации несмотря на безумное противодействие и отчаянные шаги не удалось сорвать саммит "Крымской платформы". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита "Крымской платформы", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Ситуация в крымском вопросе сегодня коренным образом изменилась. И то, как Россия реагирует на "Крымскую платформу", то, какое бешеное противодействие она организовала, свидетельствует, что мы на правильном пути", - сказал Кулеба.

"Я скажу вам откровенно, что даже тот шаг, к которому прибегла Россия в отношении меня, включив меня в санкционный список - это тоже с их стороны шаг отчаяния, когда они не могут сорвать мероприятие, не могут нас остановить, то хотя бы пытаются испортить мне лично настроение", - добавил министр, отметив, что настроение у него хорошее.

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Добавим

Сегодня в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.

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