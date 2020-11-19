"Кримінальне правопорушення" замість "злочину": Зеленський затвердив зміни у законі про публічні закупівлі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо узгодження термінології законодавства про кримінальні правопорушення, вчинені з корисливих мотивів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до статті 17 Закону України „Про публічні закупівлі“ у зв’язку з прийняттям Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень“ № 954-ІХ, який парламент ухвалив третього листопада 2020 року”, — йдеться в повідомленні ОП.

У Офісі Президента зазначили, що документ має на меті узгодження термінології, запровадженої Законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” (№ 2617-VIII), який Верховна Рада підтримала 22 листопада 2018 року, з термінологією, яка застосовується в інших законодавчих актах.

Так, за словами представників Президента, закон вносить зміни до пунктів 5 і 6 частини першої статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”, замінивши слова “злочин, учинений з корисливих мотивів, зокрема, пов’язаний” на словосполучення “кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, зокрема, пов’язане”.

Додамо, що цей закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, що 3 листопада парламентарі ухвалили в цілому законопроект, яким змінили термінологію щодо кримінальних правопорушень у ЗУ “Про публічні закупівлі”.

Зазначимо, що сьогодні, Президент України Володимир Зеленський обговорив з послами країн G7 шляхи виходу з конституційної кризи в Україні, заявивши, зокрема, що планується повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях до кінця року, а також, що українська влада гарантує, що після 16 грудня директор НАБУ Артем Ситник залишатиметься на посаді.

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