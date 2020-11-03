ВР узгодила термінологію в законодавстві щодо кримінальних правопорушень

"Довше читати назву, чим сказати його зміст. Даним законопроектом, як один із шести законопроектів, замінюються слова "злочин" та "кримінальне правопорушення". Відповідно до запровадження кримінальних проступків, які відбулися ще в липні», - сказав голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Так, Рада ухвалила проект Закону №3375 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила за основу проект закону №3739 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.