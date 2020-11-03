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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39839 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 62130 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116395 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100195 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103276 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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ВР согласовала терминологию в законодательстве относительно уголовных преступлений

ВР согласовала терминологию в законодательстве относительно уголовных преступлений

Киев  •  УНН

 • 12399 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентарии принял в целом законопроект, которым изменили терминологию относительно уголовных преступлений в ЗУ "О публичных закупках". Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Дольше читать название, чем сказать его содержание. Данным законопроектом, как один из шести законопроектов, заменяются слова "преступление" и "уголовное преступление". Согласно введению уголовных проступков, которые состоялись еще в июле", - сказал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Так, Рада приняла проект Закона №3375 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу проект закона №3739 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

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