ВР согласовала терминологию в законодательстве относительно уголовных преступлений

"Дольше читать название, чем сказать его содержание. Данным законопроектом, как один из шести законопроектов, заменяются слова "преступление" и "уголовное преступление". Согласно введению уголовных проступков, которые состоялись еще в июле", - сказал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Так, Рада приняла проект Закона №3375 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу проект закона №3739 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.