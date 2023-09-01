Крилату ракету збили над Кіровоградщиною - ОВА

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"Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає", - зазначив Райкович у Telegram.

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У ПС ЗСУ повідомили, що у небі над Україною вночі знищили 1 з 2 запущених ворогом "Калібрів".