Крилату ракету збили над Кіровоградщиною - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Крилату ракету, запущену російськими військами, у ніч на 1 вересня збили над Кіровоградською областю, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цитата
"Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає", - зазначив Райкович у Telegram.
Доповнення
У ПС ЗСУ повідомили, що у небі над Україною вночі знищили 1 з 2 запущених ворогом "Калібрів".