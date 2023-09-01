Крылатую ракету сбили над Кировоградской областью - ОВА

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"Во время утренней тревоги в небе над Кировоградской областью сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет", - отметил Райкович в Telegram.

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В ВС ВСУ сообщили, что в небе над Украиной ночью уничтожили 1 из 2 запущенных врагом "Калибров".