Криклія у команду “Слуги народу” привів Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У команду політичної партії “Слуга народу” міністра інфраструктури України Владислава Криклія порекомендував Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив сам Криклій, передає УНН.
“В „Слугу народу“ мене привів, ну привів так сказати важко, порекомендував Олексій Гончарук, коли він був заступником керівника Офісу президента”. — сказав Криклій.
За його словами тоді він попередив керівника Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова про те, що планує піти в політику.
“І власне у зв’язку з цим звільнився. Просив, щоб оголосили конкурс. Бо переживав, щоб речі, які ми напрацювали в МВС, логічно продовжувалися”, — сказав Криклій.
Нагадаємо, у найближчих планах міністра інфраструктури України Владислава Криклія — наведення ладу в Укравтодорі.