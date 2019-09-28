Криклия в команду "Слуги народа" привел Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В команду политической партии "Слуга народа" министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия порекомендовал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил сам Криклий, передает УНН.
"В "Слугу народа" меня привел, ну привел так сказать трудно, порекомендовал Алексей Гончарук, когда он был заместителем руководителя Офиса президента". - сказал Криклий.
По его словам тогда он предупредил руководителя Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что планирует уйти в политику.
"И собственно в связи с этим уволился. Просил, чтобы объявили конкурс. Ведь переживал, чтобы вещи, которые мы наработали в МВД, логично продолжались", - сказал Криклий.
Напомним, в ближайших планах министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия - наведение порядка в Укравтодоре.